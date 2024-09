Goed nieuws voor Lady Gaga: ‘Pijnvrij’

Lady Gaga heeft geen symptomen meer van haar reumatische aandoening. De zangeres is “pijnvrij” vertelt ze in een interview met Vogue.

De 38-jarige Gaga maakte in 2017 bekend dat ze lijdt aan fibromyalgie, een aandoening waardoor ze hevige pijn had in haar hele lichaam. Haar tournee in 2022 was de eerste in “weet niet hoe lang” dat ze zonder pijn op het podium stond.

De zangeres is ook gestopt met het roken van wiet, iets wat ze deed tegen de pijn. “Ik ben erg veranderd.”