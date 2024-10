‘Gisele Bündchen zwanger van derde kindje’

Gisele Bündchen is zwanger. Het 44-jarige supermodel en haar vriend Joaquim Valente verwachten hun eerste kindje samen, zegt een bron tegen People. Voor de Braziliaanse wordt het haar derde.

Bündchen en Valente zijn samen sinds juni 2023. De twee werden al in het najaar van 2022 samen gezien, maar in eerste instantie was nog niet sprake van een romantische relatie. Afgelopen februari werd die alsnog bevestigd.

Het model heeft al een zoon van 14 en een dochter van 11. Beide kinderen kreeg ze tijdens haar huwelijk met haar ex-man Tom Brady.