Franse zangeres en jaren 60-icoon Françoise Hardy (80) overleden

De Franse zangeres Françoise Hardy is op 80-jarige leeftijd overleden, schrijft haar zoon op Facebook. Hardy had grote hits, ook in Nederland, met onder meer Tous les garçons et les filles uit 1962 en Comment te dire adieu uit 1968. Ze leed al jarenlang aan keelkanker.

Met haar melancholische ballads werd Hardy begin jaren zestig de bekendste figuur van de yé-yé, de Franse variant van de Britse beatmuziek uit die tijd. Hardy brak ook door in de filmwereld, onder meer met rollen in Château en Suède (1963) en Une balle au cœur (1966). En met haar dromerige blik en ranke figuur werd ze een muze voor modeontwerpers als André Courrèges, Yves Saint Laurent en Paco Rabanne.

Enige Française op lijst beste zangers

Op de ranglijst van de 200 beste zangers aller tijden van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone in 2023 neemt Hardy de 162e plek in. Ze was de enige artiest uit Frankrijk op de lijst.