Flinke pech voor Jennifer Garner, ruim uur vast in lift bij Comic Con

Jennifer Garner zal haar eerste Comic Con in San Diego niet snel vergeten. De actrice was vorige week bij het evenement in verband met haar rol in de nieuwe film Deadpool & Wolverine. Maar rond het evenement kwam ze ruim een uur lang vast te zitten in een lift.

De 52-jarige actrice deelde op Instagram een verslag van haar penibele situatie. “Ik kan wel een Wolverine gebruiken. Ik kan wel een Deadpool gebruiken”, grapte Garner in een eerste fragment. Daarna volgden nog meerdere updates. Zo werd na 45 minuten het noodnummer 911 gebeld. Uiteindelijk wisten brandweerlieden na 1 uur en 12 minuten de liftdeuren open te krijgen, onder gejuich van de inzittenden.

Garner was in Deadpool & Wolverine te zien als het personage Elektra. Het was de eerste keer in bijna 20 jaar dat ze in die rol te zien was.