Flinke kritiek op Selena Gomez

Eugenio Derbez heeft kritiek op de manier waarop Selena Gomez Spaans praat in de film Emilia Pérez. De acteur noemde in de podcast Hablando de Cine het gebruik van de Spaanse taal door Gomez “onverdedigbaar”.

Emilia Pérez gaat over een Mexicaanse advocaat die na een gevaarlijke rechtszaak een ander leven moet leiden. Gomez speelt een van de rollen in de film.

Over haar vertolking zei Derbez: “Ik heb de film met wat mensen gezien. Elke keer als ze moest praten in een scène keken we elkaar aan. ‘Wat is dit?’, zeiden we. De manier waarop ze de taal spreekt is niet goed te praten.”

De presentatrice van de podcast, Gaby Meza, deelde het gevoel van de acteur. “Selena is een getalenteerde actrice, maar Spaans is niet haar moedertaal. Het is ook niet haar derde of vierde taal”, zei ze. “Ik heb het gevoel dat ze niet goed begrijpt wat ze zegt, waardoor het in haar acteerspel niet overkomt.”

Derbez gaf tijdens het gesprek wel aan dat hij behalve de rol van Gomez had genoten van de film, maar vroeg zich af waarom de Franse regisseur Audiard een film zou maken over een cultuur die hem helemaal onbekend is.

Via TikTok reageerde Gomez op de kritiek van Derbez en Meza. De actrice en zangeres begreep heel goed wat beiden bedoelden. “Sorry. Ik heb mijn best gedaan gezien de tijd die ik kreeg. Dat neemt niet weg hoeveel werk en liefde ik in deze film heb gestopt.