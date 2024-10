Flinke domper voor Ye West

De nieuwe buren van Kanye ‘Ye’ West in Beverly Hills zijn niet blij met de plannen die hij mogelijk heeft met zijn nieuwe stuk grond. Naar verluidt zou de 47-jarige artiest een kleine zelfvoorzienende stad willen bouwen, maar daar staan zijn buren niet om te springen. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, die zegt een aantal mensen gesproken te hebben.

Ye hintte via Instagram Stories op het bouwen van de zelfvoorzienende stad, die mogelijk DROAM zou moeten heten. Eerder had de artiest al het plan om een soortgelijk project in het Midden-Oosten te bouwen, maar het lijkt er nu op dat hij die plannen heeft gewijzigd en mogelijk uitwijkt naar Beverly Hills.

De buren noemen het mogelijke plan van Ye “van de gekke”. Zij hebben al laten weten niet in te zullen stemmen met het project, als Ye dat initieert. De artiest heeft onlangs een huis van 35 miljoen dollar (zo’n 32,3 miljoen euro) gekocht in Beverly Hills.