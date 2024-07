Eminem maakt met kettingzaag korte metten met zijn alter ego Slim Shady

Eminem heeft nogmaals aangetoond dat hij afscheid neemt van zijn alter ego Slim Shady. Naast de verwijzing in de titel van zijn komende album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), vermoordt de rapper het personage met een kettingzaag in zijn nieuwste videoclip.

In de video bij het nummer Tobey draagt Eminem een hockeymasker, vergelijkbaar met de moordenaar uit de horrorfilmreeks Friday the 13th, en maakt hij in een kelder een bloederig einde aan het leven van Slim Shady.

De 51-jarige rapper verwees in aanloop naar zijn nieuwe album, dat vrijdag uitkomt, al vaker naar de dood van Slim Shady. Zo verscheen een filmpje waarin een misdaadverslaggever het had over zijn overlijden en plaatste de rapper een overlijdensbericht voor het personage in de krant.

Komische noot

Als Slim Shady, bekend om zijn witte T-shirts en kort geblondeerde kapsel, rapt Eminem over duistere thema’s met een komische noot. Het alter ego wordt op meerdere nummers en albums gebruikt.