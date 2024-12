Elton John geeft grote gezondheidsupdate

De gezondheid van Elton John is “beter dan ooit tevoren”, ondanks dat de zanger het zicht in zijn rechteroog heeft verloren en kijken met zijn linkeroog ook moeilijker is. Dat zei de 77-jarige Brit woensdag tijdens het tv-programma Good Morning America, waar hij samen met zijn echtgenoot David Furnish te gast was.

“David en ik laten elk halfjaar in Los Angeles onze bloedwaarden testen en onze gezondheid is nog nooit zo goed geweest”, aldus John. De zanger erkende dat het nu vier maanden geleden is dat hij het zicht in zijn rechteroog verloor door een infectie, en dat zijn linkeroog “niet het beste” zicht meer heeft. “Maar er is hoop en bemoediging dat het weer goed komt”, zei hij over zijn linkeroog. “We proberen nu iets in de hoop dat het beter wordt, daar focussen we ons nu op.”

De zanger zei verder dat het “nooit goed uitkomt dat zoiets gebeurt”. “Ik kan niets zien, ik kan niets lezen, ik kan niets kijken.”