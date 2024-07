Ellen DeGeneres na klachten over nare persoonlijkheid: ik ben niet gemeen

Ellen DeGeneres heeft tijdens haar voorstelling gesproken over de controverse rond haar televisieshow. “Ik ben heel veel, maar ik ben niet gemeen”, zei DeGeneres in het Luther Burbank Center for the Arts in Californië.

De show van Ellen kwam drie jaar geleden in het nieuws nadat een aantal (ex-)medewerkers had gezegd dat er een nare sfeer hing achter de schermen. Na de ophef stopte de presentatrice na negentien seizoenen met de Ellen DeGeneres Show, al nam ze die beslissing naar eigen zeggen omdat ze zin had in iets anders.

“Laat me jullie bijpraten over wat er met me is gebeurd sinds jullie me voor het laatst zagen. Ik heb kippen”, sprak ze het publiek volgens nieuwssite SFGate toe. “Oh ja, en ik ben uit de showbusiness geschopt omdat ik gemeen zou zijn.”

‘Ik ben veel dingen’

Lange tijd kon het DeGeneres niet schelen wat mensen van haar vonden, vertelde ze ook. “Nu realiseer ik me dat ik dat zei tijdens het hoogtepunt van mijn populariteit.” De comedian vindt echter niet dat ze onaardig is geweest. “Ik ben veel dingen, maar ik ben niet gemeen.”