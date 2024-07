Dua Lipa deelt eerste foto’s met vermeende vriend

Dua Lipa heeft voor het eerst foto’s met haar vermeende vriend Callum Turner gedeeld op Instagram. De twee zijn op de beelden te zien op het terrein van het Engelse festival Glastonbury, waar Dua Lipa zelf ook optrad afgelopen weekend.

“Dansen tot je de zon op ziet komen bij Stone Circle is het Glasto-ritueel”, staat bij de reeks foto’s die de zangeres heeft gedeeld. Op een van de foto’s loopt ze door het gras met Turner naast zich, die zijn arm om haar heen heeft geslagen en haar een kus op haar hoofd geeft. Op een andere foto liggen de twee naast elkaar in het gras met een drankje in hun handen.

De zangeres en acteur worden al langer aan elkaar gelinkt, nadat ze meermaals samen in het openbaar werden gezien. In januari van dit jaar legde men het stel voor het eerst zoenend vast. Turner, naast acteur ook model, werd vooral bekend door zijn rollen in de Fantastic Beasts-films The Crimes of Grindelwald en The Secrets of Dumbledore.