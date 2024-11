Dua Lipa annuleert show vanwege veiligheidsproblemen

Dua Lipa heeft haar show in Jakarta van zaterdag moeten annuleren. Er zijn problemen met de veiligheid van het podium, deelt de zangeres op Instagram.

“Ik ben in jullie geweldige land en klaar om op te treden, maar ik vind het vreselijk om te moeten delen dat is vastgesteld dat het niet veilig is om het optreden door te laten gaan vanwege veiligheidsproblemen met het podium”, schrijft Dua Lipa, die zegt “kapot” te zijn van het nieuws.

Instagram: Dua Lipa

De 29-jarige zangeres keek enorm uit naar het optreden, zo deelt ze ook. Bezoekers krijgen hun geld terug. “Ik keek zo uit naar deze avond en het doet me echt pijn dat we niet voor jullie allemaal kunnen optreden, vooral na zo’n lange tijd sinds mijn laatste optreden in Jakarta.”