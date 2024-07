Dit vindt de man van Lily Allen van haar OnlyFans

Stranger Things-acteur David Harbour heeft er geen problemen mee dat zijn vrouw Lily Allen foto’s van haar voeten deelt op de erotische website OnlyFans. Volgens de zangeres vindt hij het prima, vertelde ze in de podcast Miss Me?.

“Hij vindt het geweldig”, zei Allen toen haar medepresentator haar vroeg wat Harbour ervan vindt. “Eerst werd hij er niet zo blij van en vroeg hij of dat een kink van mij was. En ik zei: nee, dit is absoluut geen kink.”

De 39-jarige zangeres heeft sinds deze week een account en deelt haar beelden met een “select groepje voetenfans”, vertelde ze in de podcast. De gebruikers zijn volgens haar “heel blij met de content”.

Allen maakte eerder deze week bekend dat ze actief is op OnlyFans. Mensen kunnen voor 10 dollar per maand een abonnement afsluiten om haar voeten te zien.