Dít is waarom Angelina Jolie nooit meer terugkeert naar haar wijngaard

Tekst: Denise Delgado

Wat ooit een romantisch toevluchtsoord was, voelt nu als een litteken uit het verleden. Angelina Jolie (50) heeft sinds de scheiding van Brad Pitt (61) in 2016 geen stap meer gezet op hun gezamenlijke Franse wijngaard. De plek brengt volgens haar te veel ‘pijnlijke herinneringen’ terug aan de tijd voor de breuk, schrijft ‘E! News’.

Emotioneel zwaar

“De gebeurtenissen die leidden tot mijn besluit om van mijn ex-man te scheiden, waren emotioneel zwaar voor mij en onze kinderen,” schrijft Angelina. Toen ze de scheiding aanvroeg, liet ze de wijngaard en hun huizen in Los Angeles aan Brad over, in de hoop dat dit ‘rust zou brengen na een moeilijke en traumatische tijd’. “Tot op de dag van vandaag hebben de kinderen en ik nooit meer voet gezet op het terrein.”

Vermeende mishandeling

De actrice vroeg in 2016 de scheiding aan, nadat Brad haar en een van hun kinderen zou hebben mishandeld tijdens een vlucht in hun privéjet. Het voormalige Hollywoodkoppel heeft samen zes kinderen.

Belangrijk onderdeel van gezinsleven

In haar rechtbankdocumenten over wijngaard Miraval schreef Jolie dat zij en Brad begin 2017 ‘afwisselend bespraken’ dat hij haar aandelen in de wijngaard zou kopen. “Die gesprekken waren altijd moeilijk voor mij, vanwege mijn diepe emotionele band met ons familiehuis daar en hoe onze relatie eindigde,” herinnert Angelina zich. “Miraval was een van de eerste grote investeringen die we samen deden en het was een belangrijk onderdeel van ons gezinsleven. We zijn er getrouwd, ik bracht er een deel van mijn zwangerschap door en ik nam onze tweeling daar mee naar huis uit het ziekenhuis.”

“Zo plotseling afscheid moeten nemen van mijn huis en herinneringen was zwaar,” gaat ze verder. “En het was vooral moeilijk voor de kinderen dat hun leven zo werd verstoord.”

