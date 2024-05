Dochter Angelina Jolie en Brad Pitt verandert achternaam

Vivienne, de 15-jarige dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt, heeft de achternaam van haar moeder aangenomen. Voorheen droeg ze de achternaam Jolie-Pitt, meldt het Amerikaanse tijdschrift Hello Magazine.

De eerste vermelding van Viviennes ‘nieuwe’ achternaam is te zien in de naamsvermelding van de Broadway-musical The Outsiders, die ze samen met haar moeder heeft gemaakt.

Vivienne is niet de eerste dochter van Pitt en Jolie die van achternaam is gewisseld. Dochter Zahara meldde zich vorig jaar bij een studentenvereniging in Atlanta aan zonder de naam Pitt.

Angelina Jolie en Brad Pitt kondigden in 2016 aan te gaan scheiden na een huwelijk van twee jaar. In 2019 was de scheiding definitief.