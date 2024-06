Die Hard-acteur Tom Bower (86) overleden

De Amerikaanse acteur Tom Bower is overleden. Hij stierf vorige week op 86-jarige leeftijd in zijn slaap in zijn woning in Los Angeles, heeft zijn familie aan The Hollywood Reporter bekendgemaakt.

Bower speelde in zijn carrière in vele films en series. Een van zijn bekendste rollen is die van conciërge Marvin in Die Hard 2. Zijn personage helpt daarin hoofdpersoon John McClaine (Bruce Willis) bij het verijdelen van terreuraanslagen.

Vader van Nixon

Ook speelde Bower de vader van de Amerikaanse president Nixon in gelijknamige film met Anthony Hopkins en speelde hij vaderrollen voor Nicolas Cage in de film Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans en Bob Odenkirk in de serie Lucky Hank.