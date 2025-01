Dick van Dyke (99) gaat nog drie keer per week naar sportschool

Tekst: Nicky Molendijk

Dick van Dyke schrijft zijn goede gezondheid toe aan het feit dat hij altijd drie keer per week naar de sportschool gaat. “Dat heb ik altijd gedaan”, aldus de 99-jarige acteur in de podcast Where Everybody Knows Your Name.

“Ik ga op de grond liggen en doe veel rek- en yogaoefeningen”, aldus Van Dyke. De acteur vertelde ook dat hij gebruikmaakt van fitnessapparaten.

De meervoudige Emmy-winnaar gaf ook te kennen dat hij uitkijkt naar zijn 100e verjaardag, die hij viert op 13 december. Van Dyke is van plan dan “een groot feest” te geven.