Dakota Fanning kreeg als kindsterretje vaak ‘super ongepaste vragen’

Dakota Fanning heeft het als kind niet altijd makkelijk gehad met haar bekendheid. De 30-jarige actrice kreeg vaak “super ongepaste vragen”, zo vertelt ze in gesprek met het tijdschrift The Cut.

“Als kind gaf ik een interview en dan vroeg iemand: ‘Hoe kun jij nou vrienden hebben?'”, herinnert Fanning zich. Als klein meisje speelde ze in de succesvolle film I Am Sam. Fanning deelde dat ze vaak het gevoel had dat mensen wilden dat ze “faalde of zo”. “Daardoor ben je wel een beetje op je hoede.”

Te jong

Fanning, die al vanaf haar zesde acteert, is nooit echt hard getroffen door de vervelende vragen. Ze denkt dat dat komt doordat ze “een beetje te jong was om het volledig tot haar door te laten dringen”.