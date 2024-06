Countryster Billy Ray Cyrus vraagt na 7 maanden huwelijk alweer scheiding aan

Billy Ray Cyrus en zijn vrouw Firerose gaan na minder dan een jaar huwelijk scheiden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Entertainmentwebsite TMZ schrijft op basis van gerechtelijke documenten dat de zanger eind mei een scheiding heeft aangevraagd.

Als reden voor de scheiding noemt de zanger “onoverkomelijke verschillen” en “ongepast echtelijk gedrag”. De artiest vraagt ook om een nietigverklaring van het huwelijk, op grond van fraude.

Derde huwelijk

De 62-jarige zanger trouwde in oktober met de 37-jarige Firerose. Het was zijn derde huwelijk. Hij was eerder getrouwd met Cindy Smith en met Tish Cyrus. Met zijn tweede vrouw kreeg hij drie kinderen, onder wie zangeressen Miley en Noah Cyrus. Tish vroeg in april 2022 een scheiding aan. Zij hertrouwde een jaar later met acteur Dominic Purcell.