Coldplay voegt nieuwe optredens toe aan The Spheres World Tour

Aan de Music of the Spheres World Tour, de achtste concerttournee van de Britse band Coldplay, worden voor 2025 tien optredens toegevoegd. Dat meldt de band donderdag op Instagram. Naast optredens in Mumbai, Hongkong en in Seoul in Zuid-Korea, doet de groep als enige plaats in het Midden-Oosten ook Abu Dhabi aan.

Het concert in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten wordt op 11 januari gehouden in het Zayed Sports City Stadium, de thuishaven van voetbalclubs Al-Jazira en Al-Wahda. In Mumbai staat de groep op 18 en 19 januari, de optredens in respectievelijk Hongkong en Seoul vinden van 9 tot 12 en 16 tot 22 april plaats.

De wereldtournee, waarmee de groep in 2022 begon, trok tot nu toe zo’n tien miljoen bezoekers. Volgens entertainmentwebsite Billboard, dat dergelijke statistieken in hun Boxscore bijhoudt, voert de tour hiermee de lijst aan van meestbezochte concertreeksen ooit van rockformaties.