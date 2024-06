Céline Dion in tranen bij première van documentaire: dit is mijn liefdesbrief aan jullie

Céline Dion is voor het eerst sinds ze werd gediagnosticeerd met een zeldzame neurologische ziekte op de rode loper verschenen. Het was een emotioneel moment voor de zangeres die het volgens Amerikaanse media niet droog hield tijdens de première van de documentaire I Am: Céline Dion in New York.

De 56-jarige Dion kreeg een staande ovatie toen ze voorafgaand aan de vertoning het podium opkwam. In een toespraak bedankte de zangeres haar dokter, vrienden, kinderen en fans. “Ik dank jullie allemaal uit de grond van mijn hart dat jullie deel uitmaken van mijn proces. Deze film is mijn liefdesbrief aan ieder van jullie.”

”We’re not here for the apples. We’re here for the tree.” pic.twitter.com/VGbWljnbbc — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) June 18, 2024

Lees ook: Kinderen Céline Dion bang dat ze sterft aan zeldzame ziekte: ze zijn vader ook al verloren

Stiff-personsyndroom

Dion werd in 2022 gediagnosticeerd met het stiff-personsyndroom, dat onder meer stijfheid en spasmes in de spieren veroorzaakt. Ze moest daarom haar tournee annuleren. In de documentaire doet Dion voor het eerst uitgebreid haar verhaal. De film verschijnt op 25 juni op de streamingdienst Prime Video.