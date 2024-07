‘Céline Dion en Lady Gaga zingen duet bij opening Spelen’

Volgens TMZ zingen Céline Dion en Lady Gaga vrijdagavond tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen een duet. De doorgaans goed ingelichte Amerikaanse entertainmentsite schrijft dat de twee zangeressen samen het nummer La vie en Rose van Édith Piaf zingen.

Geruchten over een optreden van Dion en Lady Gaga gingen al langer. De artiesten werden de afgelopen dagen al los van elkaar gespot in Parijs, waar de Olympische Spelen dit jaar plaatsvinden. Voor de 56-jarige Dion zou het haar eerste optreden zijn sinds ze onthulde aan het stiff-personsyndroom te lijden. Als gevolg daarvan cancelde ze een wereldtour. In haar documentaire I Am: Celine Dion deelde de zangeres een tijdje terug al dat ze hard werkt aan een comeback op het podium.

Lees ook: ‘Zieke Céline Dion gaat zingen bij opening Olympische Spelen’

Concertreeks

TMZ meldt eveneens dat Dion in gesprek is voor een serie concerten in Las Vegas. Die gesprekken zijn in de “laatste fases”, aldus de entertainmentsite. De reeks optredens begint eind dit jaar of begin volgend jaar.