Céline Dion eert overleden echtgenoot René Angélil: ‘Al 9 jaar weg’

Céline Dion (56) staat stil bij het verlies van haar geliefde partner René Angélil, die precies negen jaar geleden overleed. ‘René, we kunnen niet geloven dat je al negen jaar weg bent,’ schrijft de Canadese zangeres op Instagram.

Bij een foto van zichzelf met hun drie zonen, RC, Eddy en Nelson, deelt Céline een emotionele boodschap: ‘Er gaat geen dag voorbij dat we je aanwezigheid niet voelen. JJe was mijn grootste supporter, mijn partner, en degene die altijd het beste in mij zag. Ik eer je en je wordt voor altijd gemist, mon amour… We houden van je.’

René Angélil overleed op 14 januari 2016 op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Céline en René stapten in 1994 in het huwelijksbootje en deelden meer dan twee decennia samen voordat hij kwam te overlijden.

Sinds 25 juni vorig jaar is er een documentaire over Céline Dion te zien. De docu getiteld ‘I Am: Céline Dion‘ is te zien op Prime Video. Voor een voorproefje bekijk de video hieronder:

