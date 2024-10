Cardi B in het ziekenhuis vanwege ‘medisch noodgeval’

Cardi B heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen na een “medisch noodgeval”. De Amerikaanse rapper kan daarom komend weekend niet optreden, schrijft ze woensdag in een verklaring op X.

“Ik ben zo verdrietig dat ik dit nieuws moet delen, maar ik heb de afgelopen dagen in het ziekenhuis gelegen om te herstellen van een medisch noodgeval”, zegt Cardi B. De 32-jarige artiest zegt daarbij niet waarom ze met spoed moest worden opgenomen. Het is in ieder geval ernstig genoeg om komend weekend niet op het ONE Musicfest op te treden. Cardi B stond samen met onder anderen Nelly en Earth, Wind & Fire op het programma. Het festival meldt op Instagram dat het “hard op zoek” is naar een vervanger.

“Het breekt mijn hart dat ik mijn fans dit weekend niet kan zien, ik wilde er echt graag bij zijn”, vervolgt Cardi B. De rapper bedankt haar fans voor hun begrip en zegt dat ze “beter en sterker” terugkeert. “Maak jullie geen zorgen, ik houd van jullie allemaal.”