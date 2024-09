Cardi B bevallen van derde kindje

Cardi B heeft een derde kindje gekregen. De 31-jarige rapper meldt de geboorte zelf op Instagram. De baby werd op 7 september geboren. De naam is nog niet gedeeld.

Cardi deelt onder andere een foto waarop zij de zuigeling voedt. De vader van het kind is rapper Offset. Voor hem is het zijn zesde kind.

Cardi B en Offset trouwden in 2017, maar kondigden recent aan dat zij gaan scheiden. Het is de tweede maal dat zij een scheiding aanvragen. In 2020 deed het koppel dit ook al, maar kwam hier later van terug.

Ze hebben samen al twee kinderen: Kulture van 6 en Wave van 3.