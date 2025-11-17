Kim Kardashian Britney Spears

Britney Spears duikt op bij Kim en Khloé Kardashian voor spontaan slaapfeestje

Tekst: Denise Delgado

17/11/2025

Fans wisten niet wat ze zagen toen Britney Spears (43) dit weekend ineens opdook in het huis van Kim (43) en Khloé Kardashian (41). De popster trok haar pyjama aan voor een heus girls’ night in met de realityzussen compleet met bedpret, knuffels en een hoop gegiechel.

Op Instagram deelden de drie foto’s en video’s van hun onverwachte logeerpartij. Zo ligt Britney tussen Kim en Khloé in, terwijl ze van beide kanten een nachtzoen krijgt. ‘Wat een warme, gastvrije familie,’ schreef de zangeres. ‘Bedankt dat ik mocht komen eten en met de kinderen mocht spelen, het was een eer om tijd met jullie door te brengen!’

In andere beelden ligt de zangeres dubbel van het lachen wanneer het bed ineens begint te trillen, en geeft ze kleine danslessen aan True Thompson en Chicago West. Waarom de Kardashians Britney precies uitnodigden, blijft vooralsnog een mysterie. Maar dat het gezellig was, is duidelijk.

De zangeres wordt de laatste weken bekritiseerd door claims uit het schandaalboek van ex Kevin Federline, die haar onder meer neerzet als ‘gevaar voor haar kinderen’ en ‘verslaafd’.

Britney en Khloé kennen elkaar al sinds 2012, toen Britney jurylid was bij The X-Factor US en Khloé de talentenjacht presenteerde.

