Ex Britney Spears maakt zich zorgen om haar welzijn

Tekst: Denise Delgado

15/10/2025

Kevin Federline (47) maakt zich ernstig zorgen over zijn ex-vrouw Britney Spears (43). In zijn aankomende memoires ‘You Thought You Knew,’ waarvan fragmenten in ‘The New York Times’ zijn verschenen, schrijft hij dat hij vreest voor haar welzijn sinds het einde van haar curatele in 2021.

De klok tikt

‘De waarheid is dat deze situatie met Britney voelt alsof het op weg is naar iets onomkeerbaars,’ schrijft Kevin. De danser zegt dat ‘de klok tikt’. ‘Er gaat iets ergs gebeuren als er niets verandert, en mijn grootste angst is dat onze zoons uiteindelijk de scherven zullen moeten oprapen.’

Lees ook: Britney Spears treft schikking met vader Jamie Spears

Het management van Britney reageert scherp op zijn uitspraken en noemt het boek ‘een poging om opnieuw geld aan haar te verdienen’. ‘Helaas komt dit nadat de alimentatie voor Kevin is gestopt. Het enige waar ze om geeft zijn haar kinderen, Sean Preston en Jayden James, en hun welzijn tijdens al deze ophef. Ze heeft haar ervaringen uitgebreid beschreven in haar memoires,’ laat haar woordvoerder weten.

Britney en Kevin waren van 2004 tot 2007 getrouwd en kregen samen twee zoons, Sean Preston (20) en Jayden James (19).

BEELD: GETTY IMAGES

