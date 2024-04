Britney Spears treft schikking met vader Jamie Spears

Britney Spears heeft een schikking getroffen in de juridische strijd met haar vader Jamie Spears. Het Amerikaanse Fox News meldt dat er met de schikking na twee jaar definitief een einde is gekomen aan de zaak rond het curatorschap over de zangeres.

Details van de schikking zijn niet bekend gemaakt. De advocaat van Spears, Mathew Rosengart, heeft in een verklaring wel laten weten dat de wens van de zangeres om vrij te zijn “nu echt vervuld” is. De advocaat zegt dat Spears met de schikking niet langer betrokken hoeft te zijn bij rechtszaken en procedures die met de afhandeling van het curatorschap te maken hebben.

Rosengart laat verder weten genoten te hebben van zijn zaak met de nu 42-jarige zangeres. “Het was onze eer en ons voorrecht om Britney Spears te vertegenwoordigen, te beschermen en te verdedigen”, zegt hij.

Sinds 2008 onder curatele

Spears stond na een zenuwinzinking in 2007 sinds 2008 onder curatele van haar vader. Aan dat financieel toezicht kwam in 2021 na een spraakmakende rechtszaak een einde.