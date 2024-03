Op deze datum komt nieuw seizoen The Kardashians uit

De realityserie The Kardashians keert op 23 mei terug. Het vijfde seizoen is vanaf die datum te zien bij Disney+, maakte de streamingdienst bekend.

Fans hebben niet heel lang hoeven te wachten op de nieuwste avonturen van Kim Kardashian, haar zussen en hun moeder. De vierde reeks was afgelopen najaar te zien.

De bekende Amerikaanse televisiefamilie maakte eerder al bij tv-zender E! twintig seizoenen van de realityserie Keeping up with the Kardashians. In 2020 maakten ze bekend daarmee te stoppen, maar kondigden enkele maanden later een vergelijkbare show aan.