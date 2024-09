Brian May stopt als vicevoorzitter dierenwelzijnsstichting: organisatie schiet te kort

Brian May is opgestapt als vicevoorzitter van de Britse dierenwelzijnsorganisatie RSPCA. Dat heeft de gitarist van Queen op Instagram laten weten. Hij kan zich niet vinden in de manier waarop de organisatie omgaat met klachten over misstanden bij bedrijven die aangesloten zijn bij de RSPCA.

“Het is met diepe droefheid dat ik vandaag mijn ontslag moet aanbieden als vicevoorzitter van de RSPCA”, schrijft May in de verklaring. De muzikant legt uit dat hij niet langer kan leven met de manier waarop de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, zoals de organisatie voluit heet, met berichten over misstanden omgaat bij boerderijen die in een speciaal programma van de dierenclub zijn opgenomen. Volgens dierenactivisten is het dierenwelzijn bij sommige van die veebedrijven slecht geregeld.

‘Volstrekt ontoereikend’

Het is volgens May begrijpelijk dat de RSPCA tijd nodig heeft om de kwestie te evalueren en te beslissen over maatregelen. “Maar naarmate er steeds meer misstanden aan het licht komen, vind ik de reactie van de RSPCA volstrekt ontoereikend”, schrijft hij. May wil dan ook dat het speciale programma voor de veebedrijven ontmanteld wordt.

Lees ook: Queen-gitarist Brian May aan dood ontsnapt

Beroerte

May was sinds 2012 vicevoorzitter van de RSPCA. Eerder deze maand maakte de 77-jarige gitarist bekend dat hij een lichte beroerte heeft gehad. Op Instagram liet hij weten dat intussen alles weer goed gaat met hem.