Brand uitgebroken op set van videoclip Paris Hilton

Op de set van de nieuwe videoclip van Paris Hilton is vrijdag brand uitgebroken. Alle crewleden zijn veilig, deelt Hilton op Instagram.

De brand ontstond in de wagen waarin de make-up werd gedaan. De gehele wagen is afgebrand, aldus de zangeres. De opnames in Los Angeles waren voor de video van haar lied Bad Bitch Academy.

“Helaas is er brand uitgebroken op de set van mijn videoclip vandaag”, schrijft Hilton bij een foto van de afgebrande wagen. “Het is hartverscheurend, maar ik ben blij dat iedereen veilig is en ik ben dankbaar voor de geweldige steun.”

Volgens entertainmentwebsite TMZ lagen er ook designerkleding, zonnebrillen, tassen, sieraden en computers in de ruimte. Alle spullen zijn verwoest door de brand.