Billy Ray Cyrus officieel gescheiden

Billy Ray Cyrus (62) is officieel gescheiden van de Australische zangeres Firerose (35), met wie hij vorig jaar trouwde. Advocaten van beide partijen hebben dit bevestigd tegenover entertainmentsite TMZ. Ze laten ook weten dat er bij de scheiding geen financiële regeling komt kijken.

De zanger beschuldigde zijn ex eerder van een vooropgezet plan om bekend te worden dankzij zijn achternaam. “Dit is ongetwijfeld de krankzinnigste oplichterij waarvan ik ooit heb gehoord. Daar komt nog bij dat ik er middenin zit en eigenlijk het doelwit ben van het plan”, liet Cyrus via zijn advocaten weten. “Het is jammer dat het zo is gelopen. Het was niet alleen een web van leugens dat mij in fysiek gevaar bracht, maar ook een kwestie waarin het hart een rol speelde. Liefde is blind, dat staat vast.”

Een bron die TMZ uit het kamp van Firerose opvoert, beweert echter dat zij een eventuele rechtszaak over de scheiding moeiteloos had gewonnen, ook al verlaat ze nu het huwelijk zonder compensatie. “Er bestaat geen twijfel over dat de scheiding in haar voordeel zou zijn uitgepakt, maar voor haar was het veel belangrijker dat deze aanhoudende lastercampagne zou stoppen en dat de emotionele onrust zou eindigen, zodat ze dit hoofdstuk kan afsluiten.”

Tijdens het korte huwelijk van de twee kwamen veelvuldig berichten naar buiten over echtelijke ruzies. Zo beweren zowel Cyrus als Firehose dat er sprake was van fysiek geweld tegen de ander en kwam er een geluidsopname naar buiten waarin Firerose door Cyrus een bitch, dombo en idioot werd genoemd. Ook liet Cyrus vorige maand via een rechter bepalen dat Johanna Rose Hodges, zoals Firerose echt heet, geen geld van zijn rekening meer mocht uitgeven.