Bezoekers gratis Lady Gaga-concert ontsnappen aan mogelijke bomaanslag

Tekst: Denise Delgado

Het concert van Lady Gaga (39) op het strand van Rio de Janeiro, waar naar verluidt meer dan twee miljoen mensen op afkwamen, is ternauwernood aan een bomaanslag ontsnapt. Dat meldt persbureau Reuters.

Gecoördineerde aanval

Volgens de politie van de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro waren er plannen om tijdens het evenement een gecoördineerde aanval uit te voeren met geïmproviseerde explosieven en molotovcocktails. Verdachten zouden geprobeerd hebben om concertgangers te ronselen voor de aanval. De autoriteiten hebben inmiddels meerdere arrestaties verricht.

Arrestaties

De autoriteiten kwamen de verdachten op het spoor na een tip van de inlichtingendiensten. Nog vóór het concert werden een tiener en een man opgepakt – respectievelijk in Rio de Janeiro en in de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul – op verdenking van het plannen van de aanslag. Volgens het ministerie van Justitie hadden de verdachten zichzelf geïdentificeerd als fans van Lady Gaga, beter bekend als ‘Little Monsters’. De arrestaties leidden tot meerdere huiszoekingen en inbeslagnames op andere locaties in het land, meldt persbureau Reuters.

“We hoorden van deze vermeende dreiging via mediaberichten vanmorgen,” liet een woordvoerder van Lady Gaga aan The Hollywood Reporter weten. “Voorafgaand aan en tijdens het concert waren er geen bekende veiligheidsproblemen, noch enige communicatie van de politie of autoriteiten aan Lady Gaga over mogelijke risico’s.”

Gratis concert

Het concert werd betaald door de stad Rio de Janeiro, in een poging om de lokale economie nieuw leven in te blazen. De verwachting is dat het evenement zo’n 100 miljoen dollar (ongeveer 75 miljoen euro) heeft opgeleverd.

Op Instagram plaatst de zangeres een reeks foto’s en een video van haar optreden. Ook bedankt ze haar fans voor de geweldige opkomst. ‘Ik hoop dat je weet hoe dankbaar ik ben dat ik dit historische moment met je heb gedeeld’, schrijft ze. ‘Bedankt Rio voor het wachten tot ik terugkwam. Bedankt little monsters over de hele wereld. I love you.’ Bekijk de beelden hieronder:

BEELD: GETTY IMAGES