Lady Gaga openhartig over kinderwens

Tekst: Nicky Molendijk

Lady Gaga is erg openhartig over haar kinderwens. In een interview met Good Morning America laat ze weten dat ze “boven alles wil trouwen en kinderen krijgen”. Deze grote wens had ze al voordat ze haar verloofde Michael Polansky in 2019 ontmoette.

Voordat de zangeres en Michael hun eerste date hadden, hadden ze wekenlang telefonisch contact om elkaar te leren kennen. Het stel ging uiteindelijk samen uiteten in Las Vegas, waar de zangeres gelijk begon over haar toekomstplannen. “En voordat we zelfs maar gingen zitten, zei ik: ‘Wil je trouwen en kinderen?’ En hij zei: ‘Ja, dat wil ik.’ En ik zei: ‘Oké, geweldig!'”, legt ze uit. “Ik wilde dat hij wist dat ik een gezinstype ben.”

In eerdere interviews vertelde Lady Gaga ook al dat ze haar toekomst voor zich ziet met Michael en dat ze kinderen met hem wil. In april 2024 ging Polansky op één knie voor de zangeres. Het stel was toen ongeveer vier jaar samen.