Lady Gaga ontkent geruchten: ‘Niet zwanger’

Lady Gaga ontkent dat ze in verwachting is van haar eerste kind. “Niet zwanger”, zo luidt haar boodschap duidelijk in een TikTok-video.

Speculaties over een mogelijke zwangerschap doen sinds afgelopen weekeinde de ronde nadat de 38-jarige Gaga de bruiloft van haar zus had bijgewoond. Op een foto is te zien dat ze een nauwsluitend zwart jurkje aanhad waarin sommigen een kleine babybuik dachten te herkennen.

Gaga is sinds 2019 samen met haar vriend Michael Polansky. Eerder dit jaar werd ook al gespeculeerd over een mogelijke aanstaande bruiloft.