Ben Affleck over ex-partner: ‘Jennifer is geweldig’

Ben Affleck en Jennifer Lopez liggen momenteel in scheiding, maar toch heeft Affleck enkele positieve woorden over zijn ex-partner. De 52-jarige acteur vindt Lopez “geweldig” in hun nieuwe film.

“Jennifer is geweldig”, zegt Affleck tegen Entertainment Tonight. Lopez speelt in Unstoppable, een film die door Affleck is geproduceerd. “We hebben in de juiste mensen vertrouwen gehad. Unstoppable is daar een mooi voorbeeld van.”

Afgelopen zomer vroeg Lopez de scheiding aan van Affleck. Ze trouwden twee jaar geleden. Van 2002 tot 2004 hadden ze ook een relatie.