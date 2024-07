Ariana Grande reageert op haar ‘nieuwe’ stemgeluid

Ariana Grande vindt het niet meer dan normaal dat je stem op verschillende momenten anders kan klinken, waarmee ze reageert op vragen die over haar ‘nieuwe’ stemgeluid werden gesteld. De zangeres deed dit in een gesprek met mediapersoonlijkheid Evan Ross Katz.

“Als ik me erg opgewekt voel, klink ik meer opgewekt. Als ik me serieuzer voel, klink ik serieuzer. Ik ben niet altijd dezelfde, niemand is dat!”, zegt Grande, die binnenkort te zien is als Glinda in de musicalfilm Wicked. “En wat ook meespeelt, is dat ik lange tijd elke dag een personage heb gespeeld en mijn stem heb getraind om andere dingen te doen.”

Grande reageerde hiermee op een verandering in haar toon tijdens een interview voor de podcast Podcrushed onlangs. In een fragment dat rondging op sociale media, schakelde ze midden in een gesprek over van een laag naar een hoger register. “Als ik in en uit de maniertjes of tonale verschuivingen stap waar ik mezelf twee jaar lang elke dag in heb getraind, is dat normaal”, zegt ze daar nu over.

Ook trok ze een vergelijking met mannelijke acteurs die volledig in een rol opgaan, ook wel method acting genoemd. “Je ziet bij mannelijke acteurs dat mensen achteraf altijd zeggen: ‘Oh, wauw! Hoe toegewijd hij is aan zijn vak. De transformatie! Hij is een briljante artiest’. En als – God verhoede – ik nies zoals Glinda of plotseling een intonatie maak zoals zij, dan ben ik gek en ‘moet iemand naar haar kijken’.”