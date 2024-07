Ariana Grande bezig met plannen van tournee

Ariana Grande wil erg graag weer op tournee. De zangeres vertelt aan muziekblad Billboard dat ze aan het puzzelen is om dat voor elkaar te krijgen.

“Het is iets wat we proberen uit te zoeken, want ik moet mijn aandacht tegenwoordig nogal verdelen”, zegt Grande, doelend op onder meer haar filmcarrière. “Maar ik vind het heel belangrijk om dat voor elkaar te krijgen, want ik hou heel veel van mijn fans en mis ze erg.”

De 31-jarige zangeres ging in 2019 voor het laatst op tournee. Ze trad toen ook op in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De afgelopen tijd was Grande druk met opnames voor de film Wicked. Ook bracht ze in maart haar zevende studioalbum Eternal Sunshine uit.