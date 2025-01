Angelina Jolie stelt huis beschikbaar voor dierbaren na bosbranden in Los Angeles

Angelina Jolie (49) heeft dierbaren onderdak geboden die door de verwoestende bosbranden in Los Angeles hun huis hebben moeten verlaten. De actrice deelde dit in een video met ‘Dailymail.com’, nadat ze samen met zoon Knox (16) waren aangesproken op de parkeerplaats van een supermarkt.

Toen haar werd gevraagd of ze van plan was te doneren aan hulpacties voor de branden, antwoordde ze: “Ja, dat ga ik doen. Op dit moment zorg ik voor mensen die dicht bij me staan en bied ik hen onderdak in mijn huis.” De branden hebben tot nu toe geleid tot de evacuatie van zo’n 180.000 mensen en de verwoesting van zeker 10.000 gebouwen, aldus de brandweer. “Ik heb flessen water en andere essentiële spullen ingeslagen,” vertelde Angelina.

Lees ook: Kinderen verrassen Angelina Jolie op 46e verjaardag

Angelina is niet de enige beroemdheid die haar deuren opent. Volgens The New York Post hebben prins Harry en Meghan hun woning in Montecito beschikbaar gesteld voor vrienden en geliefden die op de vlucht zijn geslagen. Actrice Jennie Garth heeft haar ex-man, Peter Facinelli, met wie ze drie dochters deelt, tijdelijk onderdak verleend.



Ook bekende namen behoren tot de slachtoffers van de bosbranden. Paris Hilton heeft volgens Amerikaanse media haar luxueuze villa moeten verlaten, terwijl acteur Eugene Levy zijn huis volledig in vlammen heeft zien opgaan. actrice Jamie Lee Curtis heeft haar huis in Pacific Palisades geëvacueerd en weet niet of haar woning is afgebrand of niet. ‘Mijn gemeenschap en mogelijk mijn huis staat in brand,’ schreef ze op Instagram. ‘Mijn familie is veilig. Veel van mijn vrienden zullen hun huis verliezen. Veel andere gemeenschappen ook.’

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES