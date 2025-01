Harry en Meghan bieden opvang in eigen huis aan slachtoffers van branden

Prins Harry (40) en zijn vrouw Meghan Markle (43) bieden hun huis in Montecito aan als toevluchtsoord voor vrienden en dierbaren die door de verwoestende branden in Los Angeles hun woning hebben moeten verlaten.

Op donderdag maakten Harry en Meghan via hun website ook bekend hoe anderen kunnen helpen. Ze deelden initiatieven zoals een organisatie die maaltijden verstrekt aan hulpverleners en slachtoffers, en de Animal Wellness Foundation, die zich inzet voor dieren in nood. Volgens het Amerikaanse tijdschrift People tonen de hertog en hertogin van Sussex op deze manier hun betrokkenheid bij de getroffen gemeenschap.

Het stel woont in Montecito, ongeveer 145 kilometer ten westen van Los Angeles. De branden, die al zeker tien levens hebben geëist, hebben vooral huisgehouden in de wijken Pacific Palisades, Pasadena en Altadena. Zo’n 180.000 mensen moesten hun huis verlaten, terwijl ongeveer 10.000 panden zijn verwoest of beschadigd.

Meghan is volop bezig met de voorbereidingen van haar nieuwe Netflix-programma In With Love, Meghan, dat vanaf 15 januari te zien is. In deze serie neemt Meghan de kijkers mee in haar keuken, tuin en zelfs bij de bijenkorf, terwijl ze zich voorbereidt om vrienden, zowel oud als nieuw, te ontvangen.

Ze deelt haar favoriete tips en tricks op het gebied van koken, tuinieren, knutselen en meer. Meghan laat zien hoe kleine details, zoals eetbare bloemen op het ontbijt of persoonlijke cadeautjes voor gasten, niet alleen schoonheid toevoegen aan ons leven, maar vooral mensen dichter bij elkaar brengen. Bekijk de video hieronder:

