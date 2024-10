Angelina Jolie moest huilen bij zangles: ‘Beste therapie die ik heb gehad’

Angelina Jolie werd erg emotioneel en moest huilen bij haar eerste zangles voor de rol van operazangeres Maria Callas. Dat vertelde de actrice in een gesprek met Variety.

“Ik liep de kamer met een piano in en iemand zei ‘oké, laten we kijken waar je staat’. En ik werd erg emotioneel”, vertelt Jolie, die vanaf december te zien is als Callas op Netflix. “Ik ademde diep in, bracht wat geluid uit en begon te huilen. Ik denk dat we ons allemaal niet realiseren hoeveel we in ons lichaam vasthouden, hoeveel we met ons meedragen en welke invloed dat heeft op het geluid dat we voortbrengen en onze stem.”

Jolie vertelt dat ze op dat moment merkte dat ze veel binnen had gehouden wat er eigenlijk uit moest. “En door die start en dat geluid, toen dat eenmaal naar buiten kwam was het de beste therapie die ik ooit had gehad”, legt ze uit. “Echt waar, ik zou veel mensen willen aanraden om eens naar zangles te gaan voordat ze therapie proberen. Het heeft mij veel geholpen. Er zit een bepaald oergevoel aan het vinden van je eigen stem in je lichaam. Het brengt bepaalde emoties naar boven die je misschien niet onder ogen wilde zien, omdat het gewoon niet mogelijk is om voluit te zingen zonder jezelf met je gevoelens en beperkingen te confronteren.”