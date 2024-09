Afgekickte Jackass-ster Bam Margera in de gevangenis om rijden onder invloed

Bam Margera zit in de gevangenis omdat hij de voorwaarden van zijn proeftijd heeft geschonden. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CBS is de Jackass-ster aangeklaagd voor rijden onder invloed en zit hij vast in afwachting van een hoorzitting.

De 44-jarige Margera kreeg in juni een proeftijd van zes maanden voor het aanvallen van zijn broer en het bedreigen van andere familieleden. Een van de voorwaarden van de straf was dat de oud-skateboarder, die al jaren kampt met verslavingen, zich geregeld moest laten testen op alcohol- en drugsgebruik. Volgens CBS staat in juridische documenten dat Margera dat niet heeft gedaan. Ook zou hij de verplichte behandeling voor zijn verslaving niet hebben volbracht.

Honderd dagen nuchter

Margera zat de afgelopen jaren geregeld in een afkickkliniek. In december zei hij honderd dagen nuchter te zijn.