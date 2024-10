Advocaten dienen 120 aanklachten van misbruik tegen Diddy in

Een team van advocaten dient binnenkort 120 aanklachten van seksueel misbruik tegen rapper Diddy in. Dat hebben de advocaten dinsdag bekendgemaakt, deelt The Washington Post.

De 54-jarige Sean Combs, zoals de artiest echt heet, werd vorige maand gearresteerd in New York. Hij wordt verdacht van mensenhandel, het dwingen tot seksuele handelingen en het runnen van een criminele organisatie. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen.

Combs zit momenteel vast in New York en moet 9 oktober voor de rechter verschijnen. De rapper blijft vastzitten omdat hij een gevaar voor zijn omgeving zou vormen. Hij is tegen dat besluit in hoger beroep gegaan.