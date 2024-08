Acteur John Aprea (83) overleden

Acteur John Aprea is overleden. De Amerikaan, die rollen had in The Godfather Part II en Full House, stierf een natuurlijke dood, meldt zijn manager aan Amerikaanse media. Aprea is 83 jaar geworden.

De acteur maakte zijn debuut in 1968 in de actiethriller Bullitt met Steve McQueen in de hoofdrol. In zijn ruim vijftig jaar durende carrière verscheen Aprea in tientallen films en series, waarvan The Godfather Part II een van de bekendste is. Aprea noemde zijn rol als de jonge Salvatore Tessio een van de hoogtepunten uit zijn carrière.

Vader John Stamos

In de jaren tachtig en negentig had Aprea een terugkerende rol in de serie Full House als de vader van het personage van John Stamos, een rol die hij enkele jaren geleden weer oppakte voor de reboot Fuller House.