Acteur Ian McKellen (85) kukelt van podium tijdens Shakespeare-stuk

Ian McKellen is maandagavond van het podium gevallen tijdens een opvoering van de Shakespeare-bewerking Player Kings. Volgens de BBC verloor de 85-jarige Sir zijn evenwicht tijdens een vechtscène en viel hij. De acteur schreeuwde het uit van de pijn. McKellen is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is onduidelijk wat zijn verwondingen zijn. Na de val is de voorstelling gecanceld. Het publiek werd gevraagd het theater te verlaten. Een woordvoerder van het Noël Coward Theatre in Londen liet later aan Britse media weten dat de acteur zich goed voelt en herstellende is. De voorstelling van dinsdag is geannuleerd zodat hij kan uitrusten. Naar verwachting staat de acteur woensdag weer op het podium.

Gandalf

Player Kings is een bewerking van Henry IV, Parts 1 en 2. McKellen speelt in de voorstelling de dronken ridder Falstaff, een van de onbetrouwbare metgezellen van de toekomstige koning van Engeland. De acteur werd wereldberoemd dankzij zijn rollen in de Lord of the Rings- en de X-Men-films.