Acteur Donald Sutherland (88) overleden

De Canadese acteur Donald Sutherland is overleden. Zijn zoon, acteur Kiefer Sutherland, meldt dat donderdag op X. Sutherland was bekend van rollen in films als Klute, M*A*S*H, Ordinary People en de filmreeks The Hunger Games. Sutherland is 88 jaar geworden.

“Met pijn in het hart vertel ik u dat mijn vader, Donald Sutherland, is overleden. Ik denk persoonlijk dat hij een van de belangrijkste acteurs uit de filmgeschiedenis is. Nooit afgeschrikt door een rol, goed, slecht of lelijk. Hij hield van wat hij deed en deed waar hij van hield, en je kunt nooit om meer vragen dan dat. Een goed geleefd leven”, aldus zoon Kiefer op X. Volgens het Amerikaanse Deadline was de acteur al enige tijd ziek.

Sutherland werd geboren in het Canadese Saint John en begon vanaf midden jaren zestig in films en series te spelen. Zijn filmcarrière beslaat daarmee zeven decennia. De acteur werd in 1995 onderscheiden met zowel een Emmy Award als een Golden Globe voor zijn rol in de film Citizen X. In 2002 won hij opnieuw een Golden Globe, toen voor de film Path to War. In 2017 Sutherland kreeg een ere-Oscar voor zijn bijdragen aan de filmkunsten.

In 2012 was hij als president Coriolanus Snow te zien in het eerste deel van The Hunger Games, een film gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanne Collins. In de drie daaropvolgende delen van de filmreeks speelde hij de rol opnieuw. In 2020 boekte hij succes met de HBO-serie The Undoing. Voor zijn rol in de serie won hij Critics’ Choice Television Award.