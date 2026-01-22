Mega Piraten Festijn 2025 Backstage André Hazes

From New York, With Love: Zó viert André Hazes zijn 32e verjaardag

Tekst: Denise Delgado

22/01/2026

André Hazes blaast 32 kaarsjes uit in New York. Geen kringverjaardag met de gebruikelijke slagroomtaart, maar een citytrip met vriendin Noa Braaf, compleet met fastfood, selfies en Broadway.

Roomservice

Frietjes met chicken fingers, donuts, koekjes en roomservice op bed: het menu was typisch Amerikaans. Het hoogtepunt? Een avond naar Wicked op Broadway. ‘Wat een verjaardag,’ schrijft André onder een fotoreeks op Instagram.

Liefde ‘insta-official’

Eind vorig jaar maakte de zanger zijn relatie met Noa publiek. Sindsdien verschijnen er vaker gezamenlijke foto’s. De zanger is open over zijn kinderwens: naast zoon André, die hij met Monique Westenberg kreeg, droomt hij van nog drie kinderen.

