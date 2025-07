André Hazes had één doel bij afkicken

Toen André Hazes in 2021 naar een afkickkliniek in Spanje ging had hij naast afkicken één ander groot doel: de held van zijn zoon André zijn. Deze week blikt hij daar in Weekend op terug. “Ik had graag mezelf als vader gehad. Ik heb het op deze manier moeten missen.”

André junior, de zoon van André Hazes, was pas vier toen zijn vader naar een afkickkliniek ging. Ook al kreeg hij toen niet veel mee van wat er met zijn vader aan de hand was, wist André dat hij door zijn opname op een kruispunt stond. “Ik wist wel dat er een dag zou komen dat ik óf zijn held zou worden óf niet.”

Stabiel

Met dat in zijn achterhoofd ging André zijn afkickperiode in. “Mijn insteek in de kliniek was: ik wil zijn held zijn, en ik denk dat dat heel goed is gelukt. Hij ziet een vader die stabiel is, heel eerlijk en ook streng.”

Bijzonder

De band met zijn eigen vader lijkt in de verste verte niet op wat hij nu met zijn zoon deelt. “Ik had graag mezelf als vader gehad. Ik heb het op deze manier wel moeten missen. Ik zie wel dat de band die ik met Dré heb, heel bijzonder is.”

