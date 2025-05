André Hazes openhartig over breuk met Monique: ‘Speelde al maanden’

Tekst: Denise Delgado

André Hazes (31) schoof zondagavond aan bij ‘Humberto op Zondag’ en sprak daar voor het eerst openlijk over zijn relatiebreuk met Monique Westenberg (47). Volgens de zanger was er deze keer geen sprake van een derde partij.

Op vakantie

André onthulde dat hun liefdesrelatie al enige tijd voorbij is, maar dat ze samen besloten het pas tijdens hun vakantie aan hun zoon te vertellen. “Dat speelde bij ons al maanden. Maar we wilden het wel onze zoon vertellen op vakantie, om te laten zien dat papa en mama nog steeds op reis kunnen en dat we een goede band met elkaar hebben” aldus André.

Geen andere vrouw

Vorige maand maakten André en Monique hun breuk bekend via sociale media. Voor fans kwam dit als een verrassing, maar André benadrukt dat het besluit niet over één nacht ijs is gegaan. “Ik heb eerder in dit schuitje gezeten, maar toen was er een andere vrouw. En dat is echt heel pijnlijk. Nu is het gewoon in goede harmonie en zijn we goed met elkaar. Dat is me alles waard.”

BEELD: ANP