André Hazes maakt relatie met Noa Braaf insta-official: ‘Blij met jou!’

André Hazes jr. (31) laat eindelijk op Instagram zien wie zijn hart veroverd heeft. De zanger heeft op het social mediakanaal voor het eerst foto’s gedeeld met zijn vriendin Noa Braaf (25). In een lief bericht vertelt hij waarom ze hun relatie pas na zes maanden wereldkundig maken.

Het juiste moment

‘Wanneer is een goed moment om onze eerste foto’s samen te posten?’ schrijft André. ‘In ieder geval in goed overleg met mensen die heel dicht bij mij staan, mij dierbaar zijn en voor wie het misschien een beetje gek kan zijn om ons zo samen op hun scherm te zien… 6 maanden hadden we daarvoor bedacht.’

Dat moment is nu aangebroken, precies op Noa’s verjaardag. ‘Je bent zo’n sterke, lieve, wijze schat. Ik ben blij met jou! Gefeliciteerd liefie, met je 25e verjaardag!’ besluit hij. Onder het bericht stromen de felicitaties binnen. Zo schrijft grote zus Roxeanne Haze ‘Gefeliciteerd, lieverds’, ook Bas Smit en Tabitha zijn blij voor het stel.

