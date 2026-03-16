Vrouw en zoon ‘leeg en gebroken’ na afscheid Alex uit Over Mijn Lijk

Tekst: Denise Delgado

16/03/2026

Linda de Lange, de partner van Alex uit ‘Over Mijn Lijk’, heeft op Instagram teruggeblikt op het afscheid van haar man. Alex overleed afgelopen maandag op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Linda schrijft dat zij en zoon Aaron zich na de uitvaart ‘leeg en gebroken’ voelen.

Bloemenzee op de begraafplaats

Bij foto’s van een bloemenzee op de begraafplaats deelt Linda hoe de dagen erna aanvoelen. Ze noemt het afscheid ‘heel verdrietig, maar prachtig’ en zegt dat de stilte daarna extra hard binnenkomt.

Linda vertelt ook dat zij en Aaron voor het slapengaan nog even bij Alex langs zijn gegaan. Daar heeft ze geen moment spijt van, schrijft ze. Ze noemt het fijn om te zien hoe mooi het er is met alle bloemen en kaarsjes.

Nieuwe blog

Tijdens Alex’ ziekte hield Linda een blog bij. Ze laat weten later deze week weer een nieuw bericht te plaatsen. Voor nu bedankt ze iedereen voor alle steun en berichten.

Onder Linda’s post stromen de hartjes en steunreacties binnen. Ook Jade Kops reageert en laat weten aan haar te denken, met een knuffel.

Alex leefde ruim elf jaar met een hersentumor en kreeg later ook te maken met een tweede, zeldzame vorm van kanker. Na een operatie op 16 januari leek het eerst beter te gaan, maar daarna kreeg hij meerdere epileptische aanvallen. Onderzoek wees uit dat er bloedstolsels in zijn hoofd waren ontstaan. Zijn gezondheid ging vervolgens snel achteruit; de laatste periode bracht hij door in een hospice.

BEELD: INSTAGRAM: ALEXENLINDADELANGE

